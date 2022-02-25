THY Avrupa Ligi'nde yer alan 18 takımın çevrimiçi katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, Rusya'da oynanması planlanan tüm maçların geçici olarak bu ülke dışındaki bir salonda yapılacağı açıklandı.

Açıklamada, Rus temsilcilerinin maç takviminin planlandığı gibi devam edeceği fakat 27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova-Barcelona karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.

Rus takımları arasında 22 Mart'taki Zenit St Petersburg-UNICS Kazan ile 1 Nisan'daki Zenit St Petersburg-CSKA Moskova maçları Rusya'da yapılacak.