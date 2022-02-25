Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nden Rus takımlarıyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle bugün olağanüstü toplandı.
THY Avrupa Ligi'nde yer alan 18 takımın çevrimiçi katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, Rusya'da oynanması planlanan tüm maçların geçici olarak bu ülke dışındaki bir salonda yapılacağı açıklandı.
Açıklamada, Rus temsilcilerinin maç takviminin planlandığı gibi devam edeceği fakat 27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova-Barcelona karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.
Rus takımları arasında 22 Mart'taki Zenit St Petersburg-UNICS Kazan ile 1 Nisan'daki Zenit St Petersburg-CSKA Moskova maçları Rusya'da yapılacak.
Etiketler: Basketbol Rusya THY Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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