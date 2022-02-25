Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Aksaray'ın topraklarını suyla buluşturmak için yaptığı yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Aksaray'a 19 yılda 668 milyon 914 bin liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Yeni sulama tesisleri yapılıyor

Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda Aksaray'a inşa edilen 11 sulama tesisi ile 16 bin 770 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Aksaray'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 114 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Aksaray için sulamanın önemi çok büyük."

Bu kapsamda kentte 2 sulama tesisi daha inşa ediliyor. Bu tesisler tamamlandığında 219 bin 180 dekar arazinin sulanması sağlanacak.

Yıldız, Aksaray'ın, İç Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Ziraatın gelişmesi için tesisler yaptık"

Sulama tesislerini inşa ederken en modern sistemleri tercih ettiklerini aktaran Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Aksaray'da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 46 tesis ile 668 milyon 914 bin liralık yatırım yaptık. Aksaray'da taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 18 taşkın koruma tesisi ile 32 yerleşim yeri ve 6 bin 590 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Ayrıca taşkın koruma tesisimizin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, 599 bin 320 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. "