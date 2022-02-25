Şırnak İl Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile "Sağlıklı Nesil Başarılı Gelecek" projesi kapsamında 2 ay içerisinde 1500 öğrenci ağız ve diş taramasından geçirildi.

Maden Afet Konutları Fatih İlk ve Ortaokulunda ağız ve diş taramasına uygulamasına katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, uygulama ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve İl Sağlık Müdür Vekili Naci Uğur'dan bilgi aldı.

Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, projenin amacının il genelinde okuldaki öğrencilerin sağlık taramasından geçmesi olduğunu söyledi.

Projeyle birlikte dönem sonuna kadar 100 bin öğrenciye ulaşmak hedefleniyor.

Çevrim içi eğitimler düzenleniyor

Proje kapsamında akşam saatlerinde online olarak çocuklara yönelik sağlıklı beslenme, sağlık kuralları ile ilgili eğitici, öğretici sunumlar gerçekleştiriliyor.

Yapılan tarama ile öğrencilerin sağlık sorunlarının erken tespiti ve tedavisini hedeflediklerini aktaran Pehlivan, bunların da kulak, diş, göz sağlığı ve obeziteden oluştuğunu bildirdi.

"Sağlıklı olurlarsa başarılı olacaklardır"

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilinç oluşmasını sağlamak istediklerini bildiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız için bu hizmeti veriyoruz. İl genelinde 700 üzerinde okulumuz ve 160 bine yakın öğrencimiz var. Sağlık herkes için en temel, en hayati konulardan biri. Eğitim alanında bu çalışmanın yapılması, inanıyoruz ki çocuklarımızın başarılarına da olumlu katkı sağlayacaktır. Onlar ne kadar sağlıklı olursa derslerinde de o kadar başarılı olacaktır."

Vali Pehlivan daha sonra sohbet ettiği öğrencilere ağız ve diş bakım seti dağıttı.