Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesine katılacak.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.
Etiketler: NATO Recep Tayyip Erdoğan
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