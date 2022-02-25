Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da asayiş ve şok operasyonu
Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok operasyonlarında 154 şüpheli yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son 1 hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.
Meydana gelen asayiş olaylarının şüphelileri ve haklarında arama kararı bulunan 154 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 38'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haklarında kayıp bildirisi yapılan kişiler bulundu
Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunarak yakınlarına teslim edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Denetimler esnasında ise 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 58 adet fişek, 1 adet tüfek, 518 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan, çalıntı olduğu belirlenen 1 adet otomobil ve laptop sahiplerine teslim edildi.
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