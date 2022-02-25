UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya Bölgesi’nde bulunan Peribacaları tüm dünyada etkili olan iklim değişikliğinden nasibini alıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mutluhan Akın, Nevşehir’de yaşanan yoğun kar yağışı ve son beş yıl da artan nem nedeniyle Kapadokya Bölgesini oluşturan jeolojik yapıların yıpranmasının hızlandığını söyledi.

Meteorolojik verilere göre, Nevşehir Bölgesi’nde yaşanan yoğun kar yağışı ve son beş yıl da artan nem nedeniyle Kapadokya Bölgesini oluşturan jeolojik yapıların yıpranması hızlandı.

[Fotoğraf: İHA]

"Mevcut peri bacaları bozulma sürecinde"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mutluhan Akın konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bölgedeki peribacaları ignimbirit dediğimiz volkanik kayaç türünden oluşmaktadır. İgnimbiritler özellikle su etkilerine karşı oldukça hassaslar ve ignimbiritlerin bozulmasında suyun önemli bir etkisi var. Doğal olarak bölgedeki doğal mirası ve jeolojik mirası oluşturan peribacaları ignimbirit dediğimiz bu malzemenin ürünü. Bu malzeme uzun bir jeolojik zaman dilimi içerisinde, özellikle su gibi çeşitli etkenlerin vasıtasıyla şekillenerek günümüzde ki peribacası yapılarını oluşturmuş. Tabi ki bu peribacası yapılarını oluşturan ignimbirit kayaçlarımız suyun ve diğer atmosferik etkilerin vasıtasıyla zaman içerisinde ayrışmakta. Bölgede bir taraftan yeni peribacaları oluşurken diğer taraftan da mevcut peri bacaları bir bozulma süreci geçirmekte ve yok olmakta”

[Fotoğraf: İHA]

"Bölgede nem oranı arttı”

Kapadokya’da nem oranının arttığına dikkat çeken Akın, İklimsel verilere bakıldığında son 5 yıl içerisinde Nevşehir ili ve yakın çevresinde havadaki nem oranının yüzde 50’lerden yüzde 57’lere çıktığını söyledi.

Buna göre havadaki nem oranının artması kısmen de olsa bölgedeki peribacalarının bozulması üzerinde etkili oluyor.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle düzensiz yağışlar alındığına ve zaman zaman kurak mevsimler geçirildiğine değinen Akın, "Bazen beklenenin çok üzerinde yağışlar ile karşı karşıya kalmaktayız. Gerek yağmur olsun gerek kar olsun, bu düzensiz iklim rejimi bölgedeki kayaçlar üzerinde de çeşitli olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Özellikle aşırı yağışlı mevsimlerde bünyesine daha fazla su alınacağı için ignimbiritlerin zaman içerisindeki bozulma süreçleri de kısmen hızlanmakta. Zaman zaman peribacalarının şapkaların düştüğüne de tanık oluyoruz. Bu doğal süreç kendi içerisinde devam edecek” ifadelerini kullandı.