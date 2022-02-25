Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kablo hırsızı 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Dilek köyünde meydana gelen kablo hırsızlığının ardından İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, olay yerindeki ayak ve araç tekerlek izinden şüphelilerin gittiği yönü tespit etti.
Çevre köylerde yapılan araştırma sonucu olay yerine 3 kilometre uzaktaki Pirahmetli köyü yakınlarında boş bir arazide yeni söndürülmüş ateş tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede yapılan araştırma sonucu gözaltına alınan C.K. ve M.A'nın evlerinde yapılan aramada, 51 kilogram bakır kablo, 5 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 25 tabanca fişeği ile 2 balta ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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