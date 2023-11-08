Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.11.2023 10:40

Iğdır'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Iğdır Valiliği kentteki 20 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteği verdi.

Iğdır'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

İl Özel İdaresinin de katkısıyla kentteki amatör spor kulüplerine, forma, şort, tişört, antrenman yeleği, futbol topu gibi malzemeler dağıtıldı.

Vali Ercan Turan, Iğdır Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerini çok önemsediklerini belirtti.

Turan, yaklaşık 3 ay önce geldiği Iğdır'da, spor anlamında büyük bir atmosfer gördüğünü ifade etti.

"Bu kadar spor heyecanın yaşandığı başka bir kent var mı diye düşünmeden edemiyorum. Ama bunun Iğdır için büyük bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Spor insanı zinde tutar, hayatını disiplinli hale getirir, ahlaklı kılar, zararlı alışkanlıklardan uzak tutar. Bu nedenle biz spor ve kültürel ekinliklerin her zaman destekçisi olacağız. Amatör spor kulüplerini canlandırmak, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek için bu yardımları önemsiyoruz. Dağıtımını yapacağımız bu malzemelerin, bu amaca katkı sağlamasını hedefliyoruz."

Iğdır'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Iğdır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Filit Yıldırım da Vali Turan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Programa, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Kasım Çarman, Iğdır Gençlik Spor İl Müdür Yusuf Çebi ile spor kulüpleri yetkilileri katıldı.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Ağrı’da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü
12:00
Hollanda, ABD'nin Ay'da üs kurma projesini kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzaladı
11:56
TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi
11:59
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Adayları milletimizle beraber belirleyeceğiz
11:52
Fransa'da protestolara çifte standart
11:50
Maske ve şapka takarak babaannesinin yüzüğünü gasp etti
550 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi
550 binden fazla turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi
FOTO FOKUS
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ