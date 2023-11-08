Iğdır'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

İl Özel İdaresinin de katkısıyla kentteki amatör spor kulüplerine, forma, şort, tişört, antrenman yeleği, futbol topu gibi malzemeler dağıtıldı.

Vali Ercan Turan, Iğdır Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerini çok önemsediklerini belirtti.

Turan, yaklaşık 3 ay önce geldiği Iğdır'da, spor anlamında büyük bir atmosfer gördüğünü ifade etti.

"Bu kadar spor heyecanın yaşandığı başka bir kent var mı diye düşünmeden edemiyorum. Ama bunun Iğdır için büyük bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Spor insanı zinde tutar, hayatını disiplinli hale getirir, ahlaklı kılar, zararlı alışkanlıklardan uzak tutar. Bu nedenle biz spor ve kültürel ekinliklerin her zaman destekçisi olacağız. Amatör spor kulüplerini canlandırmak, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek için bu yardımları önemsiyoruz. Dağıtımını yapacağımız bu malzemelerin, bu amaca katkı sağlamasını hedefliyoruz."

Iğdır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Filit Yıldırım da Vali Turan'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Programa, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Kasım Çarman, Iğdır Gençlik Spor İl Müdür Yusuf Çebi ile spor kulüpleri yetkilileri katıldı.