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Güncel
DHA 08.11.2023 10:29

Burdur'daki Gölhisar Millet Bahçesi'ni 50 bin kişi gezdi

Burdur'un ilk ve tek millet bahçesi olan Gölhisar Millet Bahçesi'ni 3 yılda 50 bin kişi gezdi.

Burdur'daki Gölhisar Millet Bahçesi'ni 50 bin kişi gezdi

Burdur'un ilk ve tek millet bahçesi olan Gölhisar Millet Bahçesi şelale, parklar, göletiyle 3 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor. 

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, millet bahçesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"120 dönüm üzerine kurulu millet bahçesinde  67 şömineli kameriye, yürüyüş yolları, yel değirmeni, 3 katlı 16 metrelik ahşap seyir terası, oyun parkı, at binme alanı, mini hayvanat bahçesi, hatıra evi ve su değirmeni bulunuyor. Millet bahçesinde bugüne kadar 50 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimize millet bahçesini görmesini tavsiye ediyorum."

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