Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iç sularda avlanma yasağının 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini açıkladı.

İl Müdürü Sağlam, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “İç sularımızda 01 Nisan 2022 tarihinde başlayan av yasağı dönemi bu yıl da 01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla sona erdi. Amatör balıkçıların baraj, göl ve akarsularımızda uygulanan boy ve av araçları yasaklarına uymaları sürdürülebilir avcılık için önem arz etmektedir” dedi. İbrahim Sağlam, açıklamasının devamında, amatör avcıların uyması gereken bazı kurallarla ilgili şunları söyledi:

`Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlak sahalarında bulundurulması ve kullanımı yasaktır. Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması da yasaktır. Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir. Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir.1 km2'den küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır. Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır. İçme suyu sağlanan alanlara da akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır. İç su balıklarında avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. Unutmamalıyız ki sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamlarında en az bir kere üremelerine imkân vermekle sağlanır. Kaçak avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, av yasaklarına uyarak hep birlikte geleceğimizi kurtaralım.”