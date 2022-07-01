Dün 113,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 108,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde ekonomik resesyon dolayısıyla talep düşüşü yaşanacağı endişeleri etkili oldu.

Dün dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de açıklanan makroekonomik veriler özellikle ülke ekonomisi için resesyon endişelerini artırdı.

Petrol fiyatları, arz daralmasına ilişkin endişelere rağmen piyasalarda küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ağır basmasıyla düşüş eğilimine girdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, mevcut üretim artışına bağlı kalarak petrol üretimini ağustosta günlük 648 bin varil artırma kararı aldı.

Uzmanlar, söz konusu artışla grubun salgın öncesi üretim seviyelerine geri döndüğünü, Suudi Arabistan gibi yedek üretim kapasitesine sahip üreticilerin bunu kullanıp kullanmayacağının ise piyasaların şimdiki odak noktası olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuzda Suudi Arabistan'ı da kapsayacak bölge turu ise piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Ziyarette, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle enerji konularının ön planda olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,80 ile 109,77 dolar aralığının direnç, 107,83 ile 106,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.