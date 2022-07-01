Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan U.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçe girişinde kiralık bir aracı durdurmuş, araçtaki aramada 46 bin 84 sentetik ecza hapı ele geçirmiş, sürücü U.P. gözaltına alınmıştı.
Öte yandan, zanlının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
Etiketler: Amasya Uyuşturucu
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