Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eskiçokdeğirmen Mahallesi Kıran Sokak'ta Ahmet Boşnak (57) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
Yaralanan sürücü ve eşi Emine Boşnak (56), sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emine Boşnak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz