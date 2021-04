1984 yılında başladığı mesleğini İstanbul, İzmir ve yurt dışında sürdüren İbrahim usta 2005 yılında memleketi Osmancık’a döndü. Dış ve İç cephelere dekoratif tuğla ören İbrahim Gök binalara da kimlik kazandırıyor.

Tuğla duvar ve kaplamaların binaya nostaljik, aynı zamanda modern görünüm kazanmasına da destek sağladığını belirten İbrahim Gök, "1984 yılında başladığım duvar ustalığına son 15 yıldır Osmancık’ta devam ediyorum. Tuğla duvar örme-kaplama sanatı buralarda pek bilinmese İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler ve yurt dışında oldukça ilgi görüyor. İç ve dış cephelerde yaptığım çalışmaların her biri kendine özgü tasarımlardır. Her tuğla duvar örgüsünde farklı bir stil ve tasarım kullanıyorum. Kullandığım stili, tasarımı başka bir duvarda kullanmıyorum, her biri birbirinden farklı örülüyor. Hem tasarlıyor, hem çiziyor hem de örüyorum. Takoz ve dekoratif tuğlaları binaların dış cephe kaplamasında, bahçe dekorasyonunda, iç ve dış mekan şömine, ocak, fırın, mangal uygulamalarında, TV ünitesi, yemek odası, yatak odası, mutfak gibi iç mekanlarda kullanıyorum." dedi.

Bu çalışmalarla binaların modern görünüm kazandığını kaydeden İbrahim usta, dekoratif tuğla işçiliğinin yanı sıra, ahşap ve seramik döşeme işlerini de yaptığını sözlerine ekledi.