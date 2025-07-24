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Gündem
AA 24.07.2025 08:38

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

24 Mayıs 2022'de Ramallah'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, iki ülke, kendi sınırları dahilinde ikamet izni sahibi diğer taraf ülke vatandaşları için yetkili makamlarca ulusal mevzuatlara uygun tanzim edilen, geçici olmayan ve geçerli sürücü belgelerini karşılıklı olarak tanıyacak.

Sürücü belgelerinin değişimi için başvuran kişiler, taraf ülkelerin belgeyi vermeye yetkili makamları tarafından yapılan pratik ve teorik sınavlardan muaf tutulacak. Sürücü belgeleri, her iki ülkenin de iç mevzuat hükümlerine uygun olacak.

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