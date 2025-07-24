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Gündem
AA 24.07.2025 06:16

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı

Almanya'da 41 yıl önce işlenen cinayete ilişkin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Almanya'da 1984 yılında işlenen cinayetin şüphelisi N.G'nin Hatay'da olduğu bilgisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ile çalışma başlattı.

Ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan N.G'nin bulunduğu adresi tespit edebilmek için saha çalışmasının yanı sıra teknik çalışma yürüttü.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı

N.G'nin Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Ekiplerce yakalanan N.G. işlemler için emniyete götürüldü.

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Almanya Hatay İnterpol
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