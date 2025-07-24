Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Dışişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin katılımıyla Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kurul, Türkiye'nin çevre denizlerinde deniz alanlarının uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlayacak, denizlerdeki faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirecek.

Deniz yetki alanlarının ve haklarının korunmasına yönelik gerekli çalışmaları yapacak kurul, kurumlar arası iş birliğini sağlayacak, temel stratejileri ve eylem planlarını hazırlayacak ya da hazırlatma ve uygulanmasını takip edip değerlendirecek.

Kurul 6 ayda bir toplanacak, kurul başkanı, ihtiyaç halinde kurulu toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecek.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, araştırma altyapıları, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul toplantılarına davet edilebilecek.

Kurulun çalışma usul ve esasları kurul başkanı tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ile koordinasyon ve uygulamalarının takibi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede, "Kurul çalışmalarında ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadesini kullandı.