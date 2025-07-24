Yapay zeka yardımıyla bomba yaptı, Manhattan’da patlatmayı planladı

Mahkeme belgelerine göre Gann, bombaları Long Island’dan New York City’e taşıdı. Beş bomba ve dört av tüfeği fişeğini Manhattan’ın SoHo bölgesindeki bir apartman çatısında sakladı. Yetkililer, Gann’ın bu fişekleri bombalardan biriyle birleştirmeyi planladığını ifade etti.

Trump’a yazdığı mesaj dikkat çekti

Gann, 27 Mart’ta Başkan Donald Trump’ın resmi X (eski Twitter) hesabına şu mesajı gönderdi:

“Sayın @POTUS, tam da şu anda NYC’de düşünüyorum da, keşke Ulusal Muhafızlar protestolar ve ayaklanmalar için buraya gelmeden önce o duvar inşa edilmiş olsaydı. Yoksa buraya bir bomba mı atardınız?”

Yaklaşık beş hafta sonra, Instagram’da “Yarını yokmuş gibi oynamaya çıkmamı isteyen var mı?” şeklinde bir paylaşım yaptıktan sonra gözaltına alındı.

Malzemeleri internetten sipariş etti

Gann, sorgusunda bomba yapımında çevrim içi olarak sipariş ettiği iki farklı ev tipi kimyasal madde kullandığını itiraf etti. Ayrıca 200'den fazla karton tüp ve 15 metreyi aşkın fitil satın aldı. Bombalardan biri yaklaşık 30 gram patlayıcı içeriyordu, bu miktar, yasal havai fişeklerde izin verilenin 600 katı.

Yetkililer, Gann’ın tek başına hareket ettiğini ve herhangi bir örgüte bağlı olmadığını belirtti.

FBI New York Bürosu Başkanı Christopher Raia, “Gann’ın Manhattan’da kullanmak üzere çok sayıda patlayıcı cihaz ürettiği iddia ediliyor.

Ortak yürütülen başarılı güvenlik çalışmaları sayesinde siviller zarar görmeden yakalandı,” dedi.

Tren raylarına bomba attı

Savcılığa göre Gann, ilk olarak dört bomba hazırladı. Bunlardan üçünü Williamsburg Köprüsü üzerinden attı. İkisi nehre düştü, biri tren raylarına isabet etti ve orada bulundu.

5 Haziran günü, Gann sokakta omuz çantasıyla yürürken güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Gann, o sırada bombaları itfaiyeye teslim etmeye gittiğini söyledi.

Hakları kendisine okununca, bomba yapımı için yapay zekayı kullandığını ve hangi kimyasalları karıştırması gerektiğini bu şekilde öğrendiğini itiraf etti.

ABD New York Güney Bölgesi Başsavcısı Vekili Jay Clayton, “Gann, SoHo’da bir çatıya bomba yerleştirdi, bir tanesini metro raylarına attı, sayısız insanın hayatını riske attı” dedi.

Gann henüz mahkemede savunma yapmadı. Avukatı ise basına açıklama yapmayı reddetti.