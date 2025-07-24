Elon Musk’ın Beyaz Saray’dan ayrılmasına rağmen Tesla’nın mali çöküşü sürüyor

Tesla, nisan-haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemde 22,5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş anlamına geliyor. Hisse başına kâr ise 40 cent olarak gerçekleşti; bu da yıllık bazda yüzde 23’lük bir azalmaya işaret ediyor.

Bu rakamlar, Wall Street’in beklediği 22,74 milyar dolar gelir ve 43 cent kâr hedefinin gerisinde kaldı. Açıklamanın ardından Tesla hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 2 değer kaybetti.

Musk: “Önceliğimiz otonomi”

Yatırımcılarla yaptığı telekonferansta konuşan Elon Musk, şirketin geleceğinin robotaksi projesine bağlı olduğunu söyledi.

Musk, Austin’de sınırlı şekilde faaliyette olan sürücüsüz taksi hizmetini yıl sonuna kadar ABD nüfusunun yarısına ulaştırmak istediğini açıkladı. Ancak bu hedefin düzenleyici kurumların onayına ve güvenlik performansına bağlı olduğunu kabul etti.

Musk ayrıca, California, Arizona ve Florida gibi eyaletlerin bir sonraki hedefleri olduğunu belirtti. Ancak mevcut durumda Austin’deki robotaksi hizmeti oldukça sınırlı; araçlarda hâlâ insan gözlemciler bulunuyor. Bu da Tesla’yı, Google’ın yan kuruluşu olan ve robotaksi sektörünün lideri kabul edilen Waymo’nun oldukça gerisinde bırakıyor.

Şirket kimliğini dönüştürmeye çalışıyor

Tesla, yatırımcılara gönderdiği notta bu çeyreği “şirket tarihinin dönüm noktası” olarak tanımladı. Notta, Tesla’nın yalnızca elektrikli araç ve yenilenebilir enerji alanlarında değil, aynı zamanda yapay zekâ, robotik ve hizmet sektöründe de liderlik hedeflediği vurgulandı.

Şirketin yeni ürün planları arasında insansı robotlar da yer alıyor. Ancak Musk’ın sık sık gündeme getirdiği bu projeler henüz piyasaya sunulmuş değil. Öte yandan Tesla bu hafta, Kaliforniya’daki West Hollywood’da restoran ve sinema konseptli ilk Tesla Diner’ını açtı.

Siyasi etkiler, protestolar ve itibar kaybı

Elon Musk’ın hem sağ politikalarla özdeşleşmesi hem de Donald Trump ile yaşadığı yüksek profilli tartışmalar, halkın önemli bir kesiminde olumsuz algı yaratmış durumda. Nate Silver’ın yürüttüğü ankete göre, ABD halkının yüzde 58’i Musk’a olumsuz, yüzde 33’ü ise olumlu bakıyor.

Musk’ın Trump yönetiminde danışman olarak görev yaptığı ve bu süreçte Beyaz Saray’da testereyle sembolik gösteriler yaptığı da kamuoyunda tepki çekmişti. Musk, 30 Mayıs’ta bu görevinden ayrıldı.

Bu dönemde Tesla, araç teslimatlarında da düşüş yaşadı. Şirket, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 daha az araç teslim etti. Çinli elektrikli araç üreticilerinin artan rekabeti de bu düşüşte etkili oldu.

Protestolar artıyor

Tesla, ABD genelinde her hafta düzenlenen “Tesla Takedown” protestolarının da hedefinde. Bu hafta sonu 30’dan fazla gösteri planlandığı açıklanırken, yeni açılan Tesla Diner’ın önünde de bir protesto yapılacağı bildirildi.

Tesla Takedown isimli organizasyon yaptığı açıklamada, “Yatırımcılar er ya da geç gerçeği görecek: Tesla yalnızca duman, ayna ve kaçırılmış teslimat tarihlerinden ibaret,” ifadelerini kullandı.

Hukuki ve düzenleyici engeller

Tesla, aynı zamanda yasal ve düzenleyici zorluklarla da karşı karşıya. Miami ve Oakland’da yürütülen iki ayrı davada, Tesla’nın “Autopilot” ve “Full Self-Driving” (Tam Otonom Sürüş) yazılımlarının yeteneklerini abartıp abartmadığı araştırılıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ise bu sistemlerin sisli hava ve düşük görüş koşullarındaki güvenliğini inceliyor.

Ayrıca, Trump yönetiminin getirdiği beklenmedik gümrük vergileri ve çevreye yönelik düzenleyici kredilerin kaldırılması da Tesla’nın gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor.

Tesla, 2025’in ikinci yarısına girerken, hem mali hem de itibari anlamda en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.