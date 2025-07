Spotify'a yapay zeka tepkisi: Hayatını kaybeden sanatçıların adıyla sahte şarkılar yayımlandı

404 Media tarafından yürütülen araştırmaya göre, en dikkat çekici örnek, 1989’da cinayete kurban giden country müzik sanatçısı Blake Foley'nin resmi profilinde yayımlanan “Together” adlı şarkı oldu.

Şarkı, Foley’nin müzikal tarzını kesinlikle yansıtmıyor. Hatta şarkının kapak görselinde genç sarışın bir erkek yer alıyor ve bu kişinin Foley’le hiçbir ilgisi yok.

İzler sürüldüğünde, şarkının Spotify’a bağlı Syntax Error adlı bir şirket hesabından yüklendiği ortaya çıktı. Bu hesap daha önce de başka sahte şarkılarla ilişkilendirilmişti.

Gerçek sanatçılarla ilişkilendirilen sahte eserler

The Next Web’e göre benzer bir durum, 2016’da vefat eden Grammy ödüllü şarkıcı-söz yazarı Guy Clark için de yaşandı. “Happened To You” adlı şarkı da Syntax Error hesabına bağlandı. Söz konusu durum, Spotify’ın yapay zekâ ile üretilmiş müzikleri denetleme sistemine dair ciddi soru işaretleri doğurdu.

Spotify, haber yayımlandıktan kısa süre sonra bu sahte içerikleri platformdan kaldırdı. Ancak bu, bir ilk değil. Son aylarda Spotify’da giderek artan sayıda AI üretimi müziğin, gerçekmiş gibi dinleyicilere sunulduğu belirtiliyor.

Yapay zeka grupları yükselişte ama şeffaflık yok

Tech Times’ın aktardığına göre, bu ay başında yapay zekâ tarafından üretilen Velvet Sundown isimli grup, Spotify’da viral oldu. Grubun “Dust on the Wind” adlı parçası, Kansas’ın 1977 tarihli aynı adlı hit şarkısına benzerliğiyle dikkat çekti ve 20 Haziran'dan bu yana yaklaşık 2 milyon dinlenmeye ulaştı.

Her ne kadar grubun biyografisinde “sentetik müzik projesi” ifadesi yer alsa da, Spotify parçaları “AI tarafından üretildi” şeklinde işaretlemiyor. Bu da dinleyicilerin kandırılmasına yol açıyor.

Spotify CEO’su Daniel Ek daha önce yapay zekâ tarafından üretilen müziğe destek verdiğini açıklamış, ancak bu içeriklerin doğrudan gerçek sanatçılardan kopyalanmaması gerektiğini belirtmişti. Ancak platformun bu konuda tutarsız hareket etmesi, müzik dünyasında büyüyen bir rahatsızlık yaratıyor.

Müzik dünyasından sert tepki: “İnsan yaratıcılığı tehdit altında”

İngiliz Fonografik Endüstrisi’nin Strateji Direktörü Sophie Jones, The Guardian’a yaptığı açıklamada, AI modellerinin telifli müzikler üzerinde izinsiz eğitildiğini ve sanatçılara herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi. Jones, bu durumun insan yaratıcılığını doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Jones’a göre teknoloji şirketleri, bu yapay müzik projelerinin çalışmasına göz yumuyor ve onları insan sanatçılarla doğrudan rekabete sokuyor. Bu da hem dinlenme ve telif gelirlerinde hem de sanatçının itibarı üzerinde ciddi tahribata yol açıyor.

Deezer, şeffaflık için adım attı

Sektör temsilcileri, Spotify ve benzeri platformlardan AI içeriklerinin açık şekilde işaretlenmesini talep ediyor. Bu konuda ilk adımı Fransız müzik platformu Deezer attı. Deezer, Suno ve Udio gibi AI yazılımlarıyla üretilmiş müzikleri tespit edebilen özel bir algoritma geliştirdi.

Müzik endüstrisi, benzer uygulamaların diğer platformlara da yayılmasını istiyor.