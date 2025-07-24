Sosyal medyada tehlikeli adım: Çamaşır suyu içerek şifa bulma modası

MMS aslında bir tür çamaşır suyu, halk arasında yaygın olarak bilinen çamaşır suyu olan sodyum hipoklorit değil; onun kadar zehirli olan sodyum klorit içeriyor.

Bu madde, mide asidiyle temas ettiğinde klor dioksite dönüşüyor. Bu da hastane ve diş hekimliği ekipmanlarını dezenfekte etmekte kullanılan güçlü bir ağartıcı.

Ancak bu özellik, onu insan vücudu için güvenli yapmıyor. Aksine, MMS içildiğinde birkaç saat içinde kusma, ishal, mide ağrısı gibi şiddetli tepkilere neden olabiliyor.

Daha ileri vakalarda, mide ve bağırsak astarını yakarak ölümcül bir acil durum olan bağırsak delinmesine yol açabiliyor.

Kandaki oksijen taşınmasını engelliyor

Sodyum kloritin vücuda alınması, methemoglobinemi adı verilen ve kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini kaybettiği ciddi bir hastalığa yol açabilir. Hücre zarını tahrip edebilir, böbrek yetmezliğine ve ölüme neden olabilir.

Bu kimyasalın bağırsaklardan emilimi sırasında oluşan hücre hasarı uzun vadede kalıcı olabilir. MMS’i lavman yoluyla kullanan kişilerde de benzer etkiler görülmüş, hücreleri oksidatif strese soktuğu için uzun süreli bağırsak sorunlarına yol açtığı bildirilmiştir.

Ağızda da zararlı

Bazı satıcılar MMS’in diş temizliğinde kullanıldığını öne sürerek ağızda güvenli olduğunu savunuyor. Ancak yapılan klinik araştırmalar, bu ürünün diğer gargaralara göre daha etkili olmadığını ve hem yararlı hem zararlı hücreleri yok ettiğini ortaya koyuyor.

Ağız kokusunu geçici olarak azaltabilir, ancak protein sentezini engeller, hücre zarlarına zarar verir ve sindirim sistemi florasını bozar.

Kalp-damar ve solunum sistemine de etkisi büyük

Klor dioksit, dolaşım sistemini de hedef alır. Tansiyon düşüklüğü, bayılma, kalp hasarı, hatta inme gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) gibi kanın hem pıhtılaşmasına hem de aşırı kan kaybına yol açan tehlikeli rahatsızlıklar görülmüştür.

Ayrıca solunum yolları üzerinde de tahriş edici etki yapar. Solunduğunda burun, boğaz ve akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabilir. Fabrikalarda çalışan işçilerde yapılan araştırmalarda, düşük dozlarda bile öksürük, nefes darlığı ve burun iltihabı gibi semptomlar kaydedilmiştir. COVID-19’a karşı MMS içen bazı hastalarda ise ağır kimyasal akciğer hasarı görülmüştür.

Beyin, hormonlar ve cilt de risk altında

Hayvan deneyleri, klor dioksitin sinir sistemini etkileyebileceğini, beyin gelişimini yavaşlatabileceğini ve hareket kabiliyetini azaltabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda tiroit bezini etkileyerek hormon dengesizliklerine ve ergenlik gecikmesine yol açabilir.

Bazı kişilerde “beyin tuz kaybı sendromu” olarak bilinen ve böbreklerin aşırı sodyum kaybına yol açtığı bir durum da görülmüştür. Bu durum aşırı idrara çıkma, susuzluk ve düşük kan hacmi gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Cilt teması da güvenli değildir. Yüksek konsantrasyonda cilt hücrelerini öldürebilir. MMS’i mantar tedavisi amacıyla kullanan bazı kişilerde kimyasal dermatit geliştiği bildirilmiştir.

Laboratuvar için var, insan bedeni için değil

Klor dioksit; hastane araçlarını, diş ekipmanlarını ve su kaynaklarını dezenfekte etmekte işe yarayabilir. Ancak bu durum, onu içmenin ya da vücuda uygulamanın güvenli olduğu anlamına gelmez. Bugüne kadar yapılan tüm araştırmalar, bu kimyasalın hastalıkları tedavi ettiğine değil, insan sağlığını tehdit ettiğine işaret ediyor.

Eğer “bilimsel” terimlerle süslenmiş ve hiçbir resmi denetimden geçmemiş bir ürün size her derde deva vaat ediyorsa, bir adım geri atın. Çünkü bu ürünlerin riskleri, iddialarından çok daha gerçek ve tehlikelidir.