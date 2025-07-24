Dondurmacının altında Orta Çağ şövalyesinin iskeleti bulundu

2023 yılından bu yana kentin tarihi merkezi Srodmiescie bölgesinde kazılar yürüten arkeologlar, ilk olarak üzerinde zırhlı bir şövalyenin kabartma figürünün yer aldığı bir mezar taşı buldu. Mezar taşı bu ayın başlarında kaldırıldığında, 13. ya da 14. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir erkek iskeletiyle karşılaşıldı.

Orta Çağ’ın seçkin taşından oyulmuş

ArkeoScan isimli Polonya merkezli arkeoloji firması tarafından yapılan açıklamada, bu bulgunun “olağanüstü önemde” olduğu ve “son yıllarda Polonya’daki en kayda değer arkeolojik keşiflerden biri” olarak değerlendirildiği belirtildi.

Mezar taşının Gotland kireçtaşından yapıldığı, bu taşın Orta Çağ’da oldukça değerli kabul edildiği ifade edildi. Taşın üzerinde zincir zırh giymiş, kalkan taşıyan ve kılıcını yukarı kaldırmış bir şövalye kabartması yer alıyor.

Yaklaşık 150 santimetre uzunluğundaki mezar taşında, zamanla meydana gelen kısmi hasarlara rağmen ayrıntılar hâlâ net şekilde görülebiliyor.

[ArcheoScan / S. Kurzynska]

Dönem ortalamasının çok üzerinde bir boya sahipti

Kazılar sırasında ortaya çıkan iskeletin, 170–180 santimetre boylarında olduğu tespit edildi. Bu, Orta Çağ Avrupası için alışılmadık derecede uzun bir boya işaret ediyor.

Arkeolog Sylwia Kurzyńska’ya göre, kemiklerin doğal dizilimi mezar taşının orijinal defin yerine ait olduğunu doğruluyor ve kalıntılar oldukça iyi korunmuş durumda.

Mezarda değerli eşyalar bulunmasa da, ölüye duyulan saygının ve yüksek statünün, gömü tarzına ve kullanılan malzemeye yansıdığı belirtiliyor. Kurzyńska, “Tüm veriler, söz konusu kişinin büyük ihtimalle yüksek rütbeli bir şövalye ya da komutan olduğunu gösteriyor,” dedi.

300 mezarlık bir alanın parçası

Söz konusu mezar, Gdansk’ta bilinen en eski kiliseye ait yaklaşık 300 kişilik bir mezarlığın parçası. Kilisenin, 1140 yılında kesilmiş meşe ağaçlarından inşa edildiği ve 11. yüzyıl sonundan 14. yüzyıl başına kadar varlığını sürdüren bir Orta Çağ yerleşkesine ait olduğu tespit edildi.

Kurzyńska, “Burası hem siyasi hem de manevi açıdan simgesel bir öneme sahipti,” diyerek keşfin Gdansk’ın askeri elitlerine ve Orta Çağ defin geleneklerine dair eşsiz bir bilgi kaynağı sunduğunu vurguladı.

3D tarama ve yüz rekonstrüksiyonu yapılacak

Uzmanlar şimdi, mezar taşını stabilize edip detaylı şekilde belgelemek için temizliyor. Taşın 3D taraması yapılarak eksik kısımlar dijital ortamda yeniden oluşturulacak.

Aynı zamanda iskeletin antropolojik ve genetik analizleri gerçekleştirilecek ve kafatasına dayalı yüz rekonstrüksiyonu yapılacak.