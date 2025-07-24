Yardım kuruluşları: Gazzeliler kitlesel açlık nedeniyle 'eriyor'

Ortak bildiride, hem yardım çalışanlarının hem de Gazze’deki sivillerin “göz göre göre eridiği” ifade edildi.

İsrail ise açıklamayı reddederek, söz konusu örgütleri “Hamas propagandasına hizmet etmekle” suçladı.

Açlıktan ölümler artıyor

Gazze’deki Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre son 24 saatte yetersiz beslenme nedeniyle 10 kişi daha hayatını kaybetti. Pazar gününden bu yana açlığa bağlı can kaybı sayısı 43'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler, hastanelerde açlık nedeniyle bitkin halde başvuran hastalar olduğunu ve sokakta baygın halde bulunan çok sayıda sivilin kayda geçtiğini açıkladı.

Yardım kuruluşları bildiride, “İsrail hükümetinin kuşatması Gazze halkını açlığa mahkum ederken, yardım çalışanları da ailelerini doyurmak için ateş altında kalma riskiyle yardım kuyruklarına girmeye başladı” ifadelerini kullandı. “Artık tüm stoklar tükenmiş durumda. Yardım kuruluşları, kendi ekiplerinin gözlerinin önünde eridiğine tanıklık ediyor.”

“Bu bir insan eliyle yaratılmış açlık”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’de nüfusun dörtte birinin kıtlık benzeri koşullarda yaşadığını ve yaklaşık 100 bin kadın ve çocuğun ağır yetersiz beslenme nedeniyle derhal tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gördüğümüz tablo, açıkça insan eliyle yaratılmış kitlesel bir açlıktır. Ve bu durum, doğrudan uygulanan ablukanın sonucudur” dedi.

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'nin çocuk sağlığı birimi başkanı Dr. Ahmed el-Ferra, BBC’ye yaptığı açıklamada, üç gündür hastaneye hiç gıda gelmediğini, gelen çocukların çoğunun ileri derecede açlık çektiğini ve bazı çocukların hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Pazarlar boş, fiyatlar tavan yaptı

Gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı halkı derinden etkilerken, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları fahiş seviyelere çıktı.

Bir Gazze sakini, “Sadece un almak için günde 300 şekel (yaklaşık 90 dolar) gerekiyor. Bu akıl almaz bir durum,” dedi.

Yardım noktalarında siviller öldürülüyor

Ortak bildiride ayrıca, 27 Mayıs’tan bu yana yardım almak isteyen 1.050’den fazla Filistinlinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

BM İnsan Hakları Ofisi’ne göre, İsrail kontrolündeki askeri bölgelerde faaliyet gösteren ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) noktalarında 766 kişi, BM ve diğer konvoyların yakınlarında ise 288 kişi hayatını kaybetti.

Yardım kamyonları bekletiliyor

Bildiride ayrıca, Gazze’nin sadece yüzde 12’sinin İsrail’in tahliye emirlerinden muaf olduğu belirtilerek, bu durumun yardım operasyonlarını imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Günde ortalama sadece 28 yardım kamyonunun dağıtıma çıkarılabildiği, yüzlercesinin ise geçiş noktalarında bekletildiği bildirildi.

BM: Yardım almak isteyen sivillere ateş açılıyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail’in yardım toplama için izin verdiği bazı durumlarda sivillerin konvoylara yaklaşırken vurulduğunu belirterek, “Kimse hayatta kalabilmek için hayatını riske atmamalı,” dedi.

Yardım kuruluşlarından uluslararası çağrı

Yardım kuruluşları, “Derhal ve kalıcı ateşkes ilan edilmeli, tüm bürokratik ve idari engeller kaldırılmalı, tüm sınır kapıları açılmalı, Gazze’nin her bölgesine erişim sağlanmalı. Yardım dağıtımında askeri kontrol modelleri reddedilmeli ve BM öncülüğündeki insani yardım sistemi yeniden tesis edilmelidir,” çağrısında bulundu.

Ayrıca, “Ablukanın sona ermesi için devletler somut adımlar atmalı, silah ve mühimmat transferi durdurulmalıdır,” ifadeleri yer aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise bu açıklamaları reddederek, “Bu kuruluşlar Hamas’ın söylemlerini kullanarak propagandasına hizmet ediyor,” değerlendirmesinde bulundu.