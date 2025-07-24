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Türkiye
TRT Haber 24.07.2025 08:20

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 144 kilogram skunk ele geçirildi, 5 gözaltı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 144 kilogram skunk ele geçirildi, 5 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Esenyurt'ta iki araç ve bir adrese yönelik operasyon düzenlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda, 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Operasyonda 5 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

 

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İstanbul Ali Yerlikaya Uyuşturucu
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