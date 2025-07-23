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Türkiye
AA 23.07.2025 23:41

Bilecik'teki yangın nedeniyle Ankara ve İstanbul YHT seferlerinde gecikme

TCDD, Bilecik ile Osmaneli istasyonları arasındaki yangının Yüksek Hızlı Tren (YHT) demir yolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferlerinin, güzergah kontrolü amacıyla bekletildiğini duyurdu.

Bilecik'teki yangın nedeniyle Ankara ve İstanbul YHT seferlerinde gecikme

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sayın Yolcularımız, Bilecik-Osmaneli istasyonları arasında meydana gelen yangının, YHT demir yolu hattında tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul ve Ankara'dan saat 19.30'da hareket eden Ankara ve İstanbul varışlı YHT seferleri, güzergah kontrolü amacıyla bekletilmektedir. Bu nedenle trenlerimizde gecikmeler yaşandı. Demir yolu hattının güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar, yetkili ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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