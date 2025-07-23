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Türkiye
AA 23.07.2025 22:13

Eskişehir'deki orman yangınına soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını ifade ederek Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Eskişehir'deki orman yangınına soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisinin ve 5 arama kurtarma görevlisinin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Eskişehir'de yangına müdahale eden 10 orman kahramanı şehit oldu
Eskişehir'de yangına müdahale eden 10 orman kahramanı şehit oldu

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakarlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."

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