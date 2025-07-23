Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyünce, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nün de tahliye edilmesiyle boşaltılan köy sayısı 7'ye yükseldi.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

İstanbul-Osmaneli kara yolunda bulunan, yangın nedeniyle öncesinde boşaltılan, içinde 13 bungalov, 2 otel ve 1 idari binanın bulunduğu Osmaneli Belediyesine ait Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi de bölgede oluşan yoğun dumandan olumsuz etkilendi. Yangın nedeniyle tesisteki bir mescit kullanılamaz hale geldi.

Rüzgarla sık sık yön değiştiren yangın dolayısıyla Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü de tahliye ediliyor. Burada yaşayan vatandaşlar ve hayvanları güvenli bölgeye naklediliyor.

Öte yandan yangının kontrol altına alınması için cansiperane çalışan "alev savaşçıları"na köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli ve Ciciler köyleri tahliye edilmişti.

İzmir

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tırda başlayarak ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Karabel mevkisinde sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle tırdaki alevler ormana sıçradı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, kapatılan yolda trafik yeniden açıldı.

Çankırı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi zarar gördü, çok sayıda hayvan öldü.

Beldeye bağlı Yeni Mahalle Kumluçayır mevkisinde, buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler Abdullah Arslan'a ait ahır ve samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi ile Arslan'ın ahır ve samanlığında zarar oluştu, ahırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan, at, eşek, köpek ve tavuk telef oldu.

Yangında dumandan etkilenen Abdullah Arslan, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı, alevlerden kurtarılan bir kuzu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi altına alındı.

Yalova

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde tarlada bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tutuşan yüzlerce saman balyasının oluşturduğu yangın için bölgeye Çiftlikköy ve Altınova ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalova Orman Şube Müdürlüğü'nün tedbir amaçlı bir arazöz gönderdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ormanlık alana ulaşmadan söndürülen alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yangınla mücadele çalışmasına civar köylerden traktörlerle gelen vatandaşlar da destek verdi.

Karabük

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.42 sıralarında çıkan yangına Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelere ait itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir, AFAD, Karayolları, jandarma, emniyet ve çevre illerden gelen ekipler ve gönüllüler, 2 helikopter, 54 araç ve 213 personel ile anında müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangının seyri doğrultusunda yerleşim yerlerine yakın bölgeler tedbiren boşaltılmış, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm önlemler alınmıştır. Sahadaki ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan orman yangınına da 2 helikopter, 8 araç ve 46 personel ile müdahale edildiği bildirildi.

Yangının seyri doğrultusunda yerleşim yerlerine yakın bölgelerin tedbiren boşaltıldığı, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm önlemler alındığı vurgulanarak, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Manisa

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kayapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

Vali Vahdettin Özkan da yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, saat 16.24 sıralarında yangınla ilgili ihbar aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yangının yerleşim yerlerine, OSB ile trafo merkezine yakın olduğunu ve bu durumun risk oluşturduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"6 hava unsuru ve 42 ekip yangına müdahale ediyor. Emniyet, jandarma, AFAD, belediye ve itfaiye koordineli şekilde yangın riskini azaltma yönünde faaliyette. Rüzgarın az olmasını temenni ediyoruz. Bugünlerde yüksek derecede sıcaklık yangın açısından yüksek risk doğuruyor. Manisa Valiliği olarak orman yangınlarıyla ilgili riski azaltma eylem planı oluşturduk. Son 4,5 günde yaklaşık 15-16 yangın ihbarı alındı ve eylem planı çerçevesinde oluşan eğitim ve duyarlılıkla hızlı bir şekilde yangınlara ot yangınıyken müdahale edilip sonlandırdı. Bu bizim için büyük avantaj."

Özkan, yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.