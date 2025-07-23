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Türkiye
AA 23.07.2025 23:23

Hava sıcaklığı 43 ilde 40 derecenin üzerine çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü. Üç büyük şehre bakıldığında ise İzmir Tire'de 45,4, İstanbul Ümraniye'de 42,3 ve Ankara Nallıhan'da 41,1 olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı 43 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Aydın, İzmir, Eskişehir, Hatay, Diyarbakır, Manisa, Batman, Antalya, Kilis, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Çanakkale, Muğla, Adıyaman, Yalova, Kırklareli, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bilecik, Denizli, Elazığ, Adana, Uşak, Karabük, Tokat, Tekirdağ, Ankara, Çorum, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Düzce'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Bu 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklık, İzmir Tire'de 45,4, İstanbul Ümraniye'de 42,3 ve Ankara Nallıhan'da 41,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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