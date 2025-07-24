Neslinin tükendiği sanılan dünyanın en küçük yılanı bir kayanın altında ortaya çıktı

Yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 2 milimetre kalınlığındaki bu minik yılan, yerel olarak “wormsnake” (solucan yılanı) olarak da biliniyor, ancak çoğu toprak solucanından bile daha küçük. Barbados’a özgü olan bu tür, yani yalnızca bu adada yaşıyor ve görme yetisine sahip değil. Başlıca besin kaynağının termitler ve termit yumurtaları olduğu düşünülüyor.

Barbados Çevre Bakanlığı’nda görevli ekolojist Connor Blades, CBC’ye yaptığı açıklamada, “Yılan neredeyse 20 yıldır hiç görülmemişti. Bu bulgu kariyerimin en heyecan verici anlarından biri” dedi.

Bilimsel kayıtlarda yalnızca beş kez görüldü

Barbados ip yılanı, 135 yılda yalnızca beş kez belgelenebildi. İlk doğrulanmış gözlem 1889 yılına dayanıyor. Ancak türün benzersiz bir yılan olduğu, 2008 yılında Temple Üniversitesi’nden Prof. S. Blair Hedges tarafından yapılan genetik analizle kesinleşti. Bu analiz sonucunda Barbados ip yılanı, dünyanın bilinen en küçük yılanı olarak kayıtlara geçti.

Prof. Hedges, “Yıllarca bu yılanı bulmaya çalıştım. Yüzlerce taşı çevirdim, hiçbir sonuç alamadım. Bu nedenle çok nadir bir tür olduğuna inanıyorum,” dedi.

Yeniden keşif, biyolojik çeşitlilik açısından umut verici

Blades ve Re:wild adlı doğa koruma kuruluşundan Justin Springer tarafından yürütülen keşif, ülkenin yitirmekte olduğu biyolojik çeşitliliği koruma açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Barbados, Avrupa sömürgeciliği sonrası doğal ormanlarının yüzde 98’ini kaybetti. Doğal, nemli orman habitatı ise bugün adada oldukça az sayıda kalmış durumda.

Blades, “Bu yılan, adanın kalan son doğal orman alanlarından birinde bulundu. Bu habitat, Barbados için son derece kıymetli,” dedi.

DNA ile doğrulandı: Gerçekten Barbados ip yılanı

Blades, 20 Mart’ta bulduğu yılanı küçük bir kavanozda Batı Hint Adaları Üniversitesi’ne götürdü. Orada mikroskopla yapılan incelemede, vücut boyunca uzanan karakteristik sırt çizgileri sayesinde türün Barbados ip yılanı olduğu doğrulandı.

Yaklaşık bir ay sonra, farklı bir ormanlık bölgede ikinci bir birey daha bulundu. Bu yeni bulgular, bilim insanlarının türün yaşam alanları hakkında daha fazla bilgi edinmesini ve korunması için daha etkili stratejiler geliştirmesini sağlayacak.

Küçük, nadir ve değerli

Blades, “Bu türün hâlâ var olduğunu bilmek, bizim için büyük bir kazanç. Bu yılan, hem adanın hem de dünyanın biyolojik çeşitliliğine katkı sunmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.