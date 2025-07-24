Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 24.07.2025 08:09

Tayland ile Kamboçya arasında çatışma: Sınıra F-16 konuşlandırıldı

Tayland ile Kamboçya arasında en az altı farklı noktada çatışmalar yaşanıyor. Tayland ordusu, artan gerilim nedeniyle tüm sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

Tayland ile Kamboçya arasında çatışma: Sınıra F-16 konuşlandırıldı

Taylandlı askeri yetkili Tümamiral Surasant Kongsiri yaptığı açıklamada, Kamboçya’nın sabah saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve roketatarlarla donatılmış askerlerini sınıra konuşlandırdığını belirtti.

Kongsiri, “Kamboçyalı askerler Tayland birliklerine ateş açtı. Askerlerimiz, meşru müdafaa kapsamında karşılık verdi” dedi.

 


 

Bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve her iki tarafın da sınır boyunca askeri varlığını artırdığı bildiriliyor. Çatışmaların kesin bilançosuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, sivillerin güvenliği için sınır bölgesinde seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. 

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ordusunun Tayland'da bir hastane de dahil olmak üzere sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alarak saldırılar düzenlediğini ve ölümlere yol açtığını söyledi.

Bakanlık, komşusunu uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini söylediği eylemlere son vermeye çağırdı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Tayland, Kamboçya'nın uluslararası hukuk ve ilkelere uygun olarak Tayland'ın egemenliğine yönelik silahlı saldırı ve ihlallerini sürdürmesi halinde, öz savunma tedbirlerini yoğunlaştırmaya hazırdır" dedi.

ETİKETLER
Tayland
Sıradaki Haber
Neslinin tükendiği sanılan dünyanın en küçük yılanı bir kayanın altında ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
Arabulucular, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti
09:14
Otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesi yapıldı
09:16
Rusya'da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu
08:39
Türkiye ile Filistin arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
08:23
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 144 kilogram skunk ele geçirildi, 5 gözaltı
08:30
Neslinin tükendiği sanılan dünyanın en küçük yılanı bir kayanın altında ortaya çıktı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
FOTO FOKUS
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ