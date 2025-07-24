Tayland ile Kamboçya arasında çatışma: Sınıra F-16 konuşlandırıldı

Taylandlı askeri yetkili Tümamiral Surasant Kongsiri yaptığı açıklamada, Kamboçya’nın sabah saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve roketatarlarla donatılmış askerlerini sınıra konuşlandırdığını belirtti.

Kongsiri, “Kamboçyalı askerler Tayland birliklerine ateş açtı. Askerlerimiz, meşru müdafaa kapsamında karşılık verdi” dedi.

Bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve her iki tarafın da sınır boyunca askeri varlığını artırdığı bildiriliyor. Çatışmaların kesin bilançosuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, sivillerin güvenliği için sınır bölgesinde seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya ordusunun Tayland'da bir hastane de dahil olmak üzere sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alarak saldırılar düzenlediğini ve ölümlere yol açtığını söyledi.

Bakanlık, komşusunu uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini söylediği eylemlere son vermeye çağırdı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Tayland, Kamboçya'nın uluslararası hukuk ve ilkelere uygun olarak Tayland'ın egemenliğine yönelik silahlı saldırı ve ihlallerini sürdürmesi halinde, öz savunma tedbirlerini yoğunlaştırmaya hazırdır" dedi.