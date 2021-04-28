Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Yenice ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Asım Kocakaya'nın cenazesi, Covid-19 kurallarına göre askeri törenle toprağa verildi.
Yortan beldesindeki evinde yaşamını yitiren Asım Kocakaya'nın (67) Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Camisi'ne getirildi.
Törene, Kocakaya'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Kaymakam Yasin Erdem, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kocakaya'nın naaşı, cenaze namazının ardından beldedeki aile mezarlığına defnedildi.
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