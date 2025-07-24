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Dünya
Reuters 24.07.2025 08:46

Rusya'da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu

Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesinde yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir An-24 tipi yolcu uçağıyla temas kesildi.

Rusya'da yaklaşık 50 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu

Uçuşun sivil hava trafiği kontrolüyle bağlantısının aniden kesildiği bildirildi. Uçağın akıbeti henüz bilinmiyor.

Rus yetkililerden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı tahmin ediliyor.

Yerel Acil Durumlar Bakanlığı, Angara adlı Sibirya merkezli bir havayoluna ait uçağın, Çin sınırındaki Amur bölgesindeki Tynda kasabasına yaklaşırken radar ekranlarından düştüğünü söyledi.

Bölge Valisi Vasili Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu söyledi.

Telegram'da yaptığı açıklamada, "Uçağı aramak için gerekli tüm güç ve araçlar seferber edildi" ifadelerini kullandı.

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