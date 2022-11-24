Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Pınarbaşı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.
Ekipler, şüpheli A.K'nin üzerinde 119 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü.
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