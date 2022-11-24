İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kumar makinesi ile bir miktar para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye yasal işlem yapılırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan iki şüpheli gözaltına alındı.