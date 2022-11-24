Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesinin Yayla köyü mevkisinde yol kenarında poşet içerisinde 528 gram esrar bulunduğunu, ayrıca kiralık araç ile Bingöl'e uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine 2 şüphelinin bulunduğu aracının Yayla köyündeki uygulama noktasında durdurulmak istendiği bildirildi.

Aracın ihtara uymayarak uygulama noktasından kaçtığı kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip neticesinde şüpheli araçtan dışarıya poşetler atıldığının tespit edilmesi üzerine araç, Şehitköy mevkisinde durdurulmuş olup, araç içerisinde ve yol kenarında yapılan kontroller neticesinde 5 kilo 60 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir."