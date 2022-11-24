Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'daki uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Ardahan'da son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda son 20 günde yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
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