Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde çeşitli suçlardan aranan 242 kişi yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Kocaeli'nde jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 242 kişiyi gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-21 Kasım tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 90 bin 297 kişiyi inceleyen ekipler, çeşitli suçlardan aranan 242 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.
Etiketler: Kocaeli
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