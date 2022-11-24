ÖSYM tarafından 2023 yılında uygulanacak sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı 'ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi' açıklandı.

2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2023 Yılı Sınav Takvimi’ne saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre,

-2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023

-Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023

-Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16 Nisan 2023

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20 Ağustos 2023

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19 Kasım 2023

-Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17 Haziran 2023

-Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18 Haziran 2023

-Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18 Haziran 2023

-Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28 Ocak 2023

-Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2023/2 İngilizce: 18 Şubat 2023

-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL/1: 12 Mart 2023

-Tıpta Uznmanlık eğitimi Giriş Sınavı - TUS 1. Dönem: 19 Mart 2023

-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ: 26 Mart 2023

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