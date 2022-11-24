Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, uzman öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı.

Açıklamada; "Uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı. Başöğretmenlik sınavında 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları, Türkiye genelinde 28 bin 650 salonda düzenlendi.. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarına toplam 595 bin 598 aday katılım sağladı. Sınavlarda öğretmenlere 5 seçenekli 100 soru yöneltildi. Sınavlarda 100 puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden erişebilecek. Sınavlarda 70 puan ve üzerinde alarak başarılı olan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak tarihinde verilecek.

Sonuçlara itiraz edilebilecek

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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