Şüphelilerin otomobilleri 1 dakika içinde kapısını açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırarak çalması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım günü Hasas ile Şifahane mahallelerinde yaşanan 3 otomobil hırsızlığı sonrası çalışma başlattı. Bölgedeki binaların güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelilerin Efrahim Akbulut, Erol Genç, Mustafa Şahin , Y.E.K. ile B.S. olduğunu tespit etti.

Polis şüphelileri Küçük Bölcek Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelilerin otomobilleri 1 dakika içinde kapısını açıp, düz kontak yöntemiyle çalmaları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Efrahim Akbulut, Erol Genç, Mustafa Şahin çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.E.K. ile B.S. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı