Hatay'da temizlik kampanyası düzenlendi

Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında katılımcılar Şehit Pamir Caddesi’nde bir araya geldi.
Protokol üyeleri ve gönüllüler, kampanya kapsamında caddede temizlik çalışması yaptı.
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, kampanyayla çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.
Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de çevre temizliğine duyarlı gençlerin oluşması kapsamında kentteki 120 okulda ve şehir merkezinde temizlik çalışmaları yürüttüklerini söyledi.