Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, MSÜ sınavında başarılı olan öğrencilerle buluştu

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Atlı Spor Kulübü'nde 12 öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu.

Burada öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet eden Yiğitbaşı, motivasyonun ve özverili olmanın önemini vurgulayarak her zaman kendilerinin yanlarında olduklarını söyledi.

"Hayalleri ve idealleri en üst noktaya taşıyacağız"

Başarılı olan 12 öğrencinin Afyonkarahisar'da güzel bir örnek olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Biz de başarılı öğrencilerimizin sayısının sürekli artmasını istiyoruz. Afyonkarahisar ve ilçelerindeki bütün gençlerimizin bu başarılara imza atabileceğini düşünüyoruz. Devlet olarak da eşit fırsat ve imkanlar sağlamaya gayret ediyoruz. Ulaşabileceğimiz her gencin ihtiyaçlarını karşılayarak her zaman bu gayretleri, hayalleri ve idealleri en üst noktaya taşıyacağız."

Yiğitbaşı, öğrencilere tercih edecekleri mesleklerde ve hayatlarında başarılar diledi.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de Afyonkarahisar'ın MSÜ sınavındaki başarısının bir önceki yıla göre yüzde 21 arttığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Yiğitbaşı, hediye verdiği öğrencilerle pasta kesti.