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Güncel
AA 07.05.2024 12:40

Gaziantep'te "Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu" yapıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde "Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu" yapıldı.

Gaziantep'te "Anne Ölümlerini Önleme Sempozyumu" yapıldı
[Fotograf: AA]

Perinatoloji ve Riskli Gebelikler Derneğinin desteğiyle hastanenin konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, açılış konuşmasında, kadın doğum ve perinatoloji kliniklerinin riskli gebeliklerin yoğun şekilde yönetildiği bir merkez olduğunu söyledi.

Kliniklerde asistanlara eğitim verdiklerini anlatan Çetinkünar, "Bölgemiz için önemli olan bilimsel bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü çok mutluyuz" sözlerini kullandı.

Program koordinatörü Gaziantep Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Selcan Sınacı ise dünya ve Türkiye'de anne ölümlerinin en sık sebeplerinden birinin hipertansiyon olduğunu vurguladı.

"Hipertansiyonu olan bir gebe mutlaka yakın takip edilmeli"

Gebeliğin hipertansif hastalıklarının anne ve bebek için ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Sınacı, "Bu nedenle hipertansiyonu olan bir gebe mutlaka yakın takip edilmeli ve riskli gebelik uzmanları tarafından değerlendirmelidir" diye konuştu.

Anne ölümlerinin en çok sebeplerinden olan kanama durumunda yapılması gereken medikal ve cerrahi yöntemlerin ele alındığını sempozyumda, asistan hekimlere ise söz konusu yöntemler uygulamalı şekilde gösterildi.

Konuşmaların ardından anne ölümlerinin azaltılması için katılımcılara öneriler sunuldu.

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