Sakarya'da fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Sakarya Akyazı'da faaliyet gösteren bir fabrikanın atıklarını dereye döktüğü hususunda bazı basın yayın kuruluşlarında haberler yer almıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusuna istinaden sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununun 181'inci maddesi uyarınca "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" sözlerine yer verildi.