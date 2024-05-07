Kırıkkale'de genç doktorun ölümüne ilişkin idari soruşturma başlatıldı

KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 23 Nisan'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon sırasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki İlhan'ın ailesi, kızlarının ölümünde ihmal olduğu ve ameliyata asistanların girdiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

İlhan'ın ölümünün ardından hastane tarafından başlatılan idari soruşturma ve araştırma her yönüyle sürüyor.

Öte yandan, Vali Mehmet Makas bir programda olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor"

Valilik üzerinden yürüyen bir soruşturma olmadığını aktaran Makas, "Üniversite YÖK'e bağlı. YÖK ve savcılık üzerinden soruşturma sürüyor. İçimiz yandı, cenazeye de katıldık. Beklenmeyen bir gelişme ama sebebi nedir, bilemiyoruz. Şu anda araştırıyorlar. İnanıyorum ve biliyorum ki orada en üst düzeyde müdahale etmişlerdir. Bazen sokaktan duyduğumuza da çok bağlamamak lazım, 'asistanlar girdi, şu oldu, bu oldu', varsa bir ihmal, soruşturma ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.