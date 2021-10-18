İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hassa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ö.T. ile M.A.T'nin ikametinde yaptığı aramada, 2 sis bombası, 2 tüfek, 2 polis yeleği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.