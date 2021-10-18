Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[fotoğraf AA]
Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hassa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Ö.T. ile M.A.T'nin ikametinde yaptığı aramada, 2 sis bombası, 2 tüfek, 2 polis yeleği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hatay Silah Kaçakçılığı
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