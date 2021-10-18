İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erbaa Şoförler Odası Başkanlığı ile birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı köy ve mahallelerde taşımalı eğitim ve özel eğitim kapsamında taşımacılık faaliyeti yapan okul servis araçlarına yönelik drone destekli yapılan denetimlerde, 110 okul servis aracı denetlenirken toplam 6 araca Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırı hareket etmekten dolayı idari para cezası uygulandığı öğrenildi.