Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Domuz kayalıkları ve Ceneviz Mağarası mevkisinde, A.K, Ş.K, A.Ö, T.G, C.E. ve H.M'yi suç üstü yakaladı.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Etiketler: Kaçak Kazı
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