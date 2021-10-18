Muş'ta, 56 bin 500 dönümlük alanda ekilen şeker pancarının hasadı devam ediyor.

Tarım makineleri tarafından sökülen pancar, traktör ve kamyonlarla Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ tesislerine getiriliyor.

Burada basınçlı suyla yıkanıp, toprak ve çamurlardan arındırılan pancarlar, kanallar vasıtasıyla fabrikaya ulaştırılarak, makinelerde soyma, kesme, rendeleme, haşlama ve pres aşamalarından geçiriliyor.

Pancarlar daha sonra yüksek sıcaklıkta şerbet filtrelerinden geçirilerek belirli bir sıcaklık düzeyinde kristalleştirilip, şeker haline dönüştürülüyor.

Çayın ve tatlıların vazgeçilmezi olan şeker, 50 kilogramlık torbalara doldurularak yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

"Çiftçinin cebine 180 milyon lira girecek"

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, AA Muhabirine, fabrikanın sadece çiftçiler için değil, tohum, gübre, hayvancılık ve ilaç sektöründen tarımsal makineler, tarımsal istihdam sektörüne, lastikçisinden sanayicisine, kentteki esnafa kadar birçok sektöre katkı sunduğunu söyledi.

Bu yönleriyle tesislerinin kentin kalbi konumunda olduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu sene 1280 çiftçimizle, 46 köyde, 56 bin 500 dönümlük bir alanda ekimimiz oldu. Toplamda bu ekim alanından 300-310 bin ton üretim bekliyoruz. Beklediğimiz ölçüde pancar alabilirsek 40 bin 500 ton A kota, 2 bin ton da C kota yani ihraç kayıtlı şeker üretmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yan ürünler olarak 10 bin tona yakın melas, 90 bin ton da küspe üreteceğiz. Bu yıl ki üretimle çiftçimizin cebine 150-180 milyon lira girmesini bekliyoruz. Yapılacak şeker satışlarıyla beraber ekonomiye de 450 milyon liralık katkı sağlamayı hedefliyoruz."

"Pancar 48 saatlik meşakkatli sürecin ardından şekere dönüşüyor"

Kızılkaya, ekim alanları ve çiftçi sayısının her yıl arttığını vurguladı.

Bu gelişmelerin ileriye dönük umutlarını artırdığını dile getiren Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Yatırımlarla fabrikayı ciddi bir konuma getirdik. Kapasitesini yüzde 40 artırarak adeta yeni bir fabrika kurduk. Fabrikanın ham maddesinin çiftçilerimiz tarafından üretilmesi bizim için olmazsa olmazdır. Bu sene çiftçimizin güzel bir kazanç elde edeceğini düşünüyorum. Gelecek yılın, girdi maliyetleri artsa da pancar fiyatına bağlı yine kazançlı bir yıl olabileceğini söyleyebiliriz."

Pancarın tarladan sofraya ulaşmasının meşakkatli bir süreç olduğunu belirten Kızılkaya, "Pancar, kesim yapıldıktan sonra dinlendirilmesi, kireçlendirilmesi, buharlaştırılması, bağlanması, kristalleşmesi, yıkanması, kurutulması, ambalajlanmasıyla 48 saatlik bir süreçten geçiyor. Bu da ciddi bir personel emeği ve maliyet gerektiriyor." dedi.

Kuraklık çiftçileri etkiledi

Muş'ta 39 yıldır pancar üretimi yapan Faruk Dizdaroğlu ise bu yıl kuraklık nedeniyle normalde sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Bu yıl sulama giderleri nedeniyle maliyetlerin de arttığını aktaran Dizdaroğlu, şunları belirtti:

"Eskiden 40-50 işçiyle günlük 50 tona yakın pancar sökülebiliyorken şimdi 4 pancar makinesiyle günlük 250 tonun üzerinde söküm yapıyoruz. Bu makineler insan gücünün büyük bölümünü ortadan kaldırdı. Hatta çapasının bile büyük kısmını makinelerle yapıyoruz. Pancar tarladan sökülene kadar presi, karantinası, kurtlara karşı korunması, ilaçlanması, sulanması gibi birçok zorlu süreçten geçiyor. Bu yıl ektiğim 900 dönüm alandan 7 bin ton civarında hasat bekliyorum. Fabrika da bizleri mağdur etmiyor. Alımlarda bir sorun yok."