Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Haberler
- 21:09
- 21:08
- 20:59
- 21:00
- 20:42
Sıradaki Haber
Devlet desteğiyle hayvancılığa el atan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz